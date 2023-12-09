نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي أمام الرائد في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره فريق الرائد اليوم السبت الموافق 9 ديسمبر الحالي بستاد الأمير عبد الله الفيصل في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي أمام الرائد

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والرائد مساء السبت في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والساعة 6:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب الأهلي والرائد

ويحتل الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد تحقيق 9 فوز و3 تعادلات وخسر 3 بينما يأتي الرائد في المركز 17 برصيد 12 نقطة حيث فاز خلال 3 مباريات وتعادل بثلاثة وهزم بتسعة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد

تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تشكيل الأهلي أمام الرائد

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: بسام، عبد الباسط، روجير، سعد.

خط الوسط: كيسي، المجحد، فيجا.

خط الهجوم: محرز، البريكان، ماكسيمين.