نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي" جدول مباريات اليوم السبت 9-12-2023 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي" جدول مباريات اليوم السبت 9-12-2023 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة. جدول مباريات اليوم السبت مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

الزمالك X ساجرادا اسبيرانسا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6 مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

جوانينج جالاكسي X أسيك ميموزا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6 نواذيبو X مازيمبي – الساعة 6 مساء الوداد X سيمبا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6 الترجي X بيترو أتلتيكو – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 برايتون X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2 مانشستر يونايتد X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1 شيفيلد يونايتد X برينتفورد – الساعة 5 مساء وولفرهامبتون X نوتينجهام فورست – الساعة 5 مساء أستون فيلا X آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ديبورتيفو ألافيس X لاس بالماس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3 ريال بيتيس X ريال مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3 فياريال X ريال سوسييداد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3 ريال مايوركا X إشبيلية - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

هيلاس فيرونا X لاتسيو – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1 أتالانتا X ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 انتر ميلان X أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يونيون برلين X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا آينتراخت فرانكفورت X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5 فولفسبورج X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا فيردر بريمن X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا هايدنهايم X دارمشتات 98 – الساعة 4:30 عصرا بوروسيا دورتموند X لايبزيج – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

رين X موناكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4 باريس سان جيرمان X نانت – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأهلي X الرائد – الساعة 5 مساء على قناة SSC الوحدة X الأخدود – الساعة 8 مساء على قناة SSC مواعيد مباريات الدوري التركي

أنطاليا سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 12:30 ظهرا سامسون سبور X قاسم باشا – الساعة 3 عصرا بشكتاش X فناربخشة – الساعة 6 مساء