نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي" جدول مباريات اليوم السبت 9-12-2023 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي" جدول مباريات اليوم السبت 9-12-2023 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم السبت
مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة
الزمالك X ساجرادا اسبيرانسا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
جوانينج جالاكسي X أسيك ميموزا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
نواذيبو X مازيمبي – الساعة 6 مساء
الوداد X سيمبا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6
الترجي X بيترو أتلتيكو – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كريستال بالاس X ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
برايتون X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مانشستر يونايتد X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
شيفيلد يونايتد X برينتفورد – الساعة 5 مساء
وولفرهامبتون X نوتينجهام فورست – الساعة 5 مساء
أستون فيلا X آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ديبورتيفو ألافيس X لاس بالماس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
ريال بيتيس X ريال مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
فياريال X ريال سوسييداد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال مايوركا X إشبيلية - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا X لاتسيو – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
أتالانتا X ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
انتر ميلان X أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
يونيون برلين X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا
آينتراخت فرانكفورت X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
فولفسبورج X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا
فيردر بريمن X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا
هايدنهايم X دارمشتات 98 – الساعة 4:30 عصرا
بوروسيا دورتموند X لايبزيج – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
رين X موناكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4
باريس سان جيرمان X نانت – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الأهلي X الرائد – الساعة 5 مساء على قناة SSC
الوحدة X الأخدود – الساعة 8 مساء على قناة SSC
مواعيد مباريات الدوري التركي
أنطاليا سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 12:30 ظهرا
سامسون سبور X قاسم باشا – الساعة 3 عصرا
بشكتاش X فناربخشة – الساعة 6 مساء