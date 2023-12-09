الرياضة

يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي" جدول مباريات اليوم السبت 9-12-2023 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي" جدول مباريات اليوم السبت 9-12-2023 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي" جدول مباريات اليوم السبت 9-12-2023 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة
الزمالك X  ساجرادا اسبيرانسا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6  

 

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
جوانينج جالاكسي  X أسيك ميموزا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6  

نواذيبو   X مازيمبي – الساعة 6 مساء

الوداد  X  سيمبا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6  

الترجي X بيترو أتلتيكو – الساعة 9 مساء


 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كريستال بالاس X  ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1    

برايتون X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2              

مانشستر يونايتد X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

شيفيلد يونايتد X برينتفورد – الساعة 5 مساء      

وولفرهامبتون X نوتينجهام فورست – الساعة 5 مساء  

أستون فيلا X آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1              


 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ديبورتيفو ألافيس X لاس بالماس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3  

ريال بيتيس X ريال مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

فياريال X ريال سوسييداد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

ريال مايوركا X إشبيلية - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

   

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا X لاتسيو – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1      

أتالانتا X ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1  

انتر ميلان X أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1    

     

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
يونيون برلين X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا            

آينتراخت فرانكفورت X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5            

فولفسبورج X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا        

فيردر بريمن X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا    

هايدنهايم X دارمشتات 98 – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا دورتموند X لايبزيج – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5            

   

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
رين  X  موناكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4        

باريس سان جيرمان X نانت – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1                

 

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
X الرائد – الساعة 5 مساء على قناة SSC        

الوحدة X الأخدود – الساعة 8 مساء على قناة SSC

 

مواعيد مباريات الدوري التركي
أنطاليا سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 12:30 ظهرا

سامسون سبور X قاسم باشا – الساعة 3 عصرا  

بشكتاش X فناربخشة – الساعة 6 مساء

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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