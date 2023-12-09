الرياضة

نجم الأهلي السابق يدافع عن كولر: يرتكب أخطاء ولكن

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم السابق يدافع عن كولر: يرتكب أخطاء ولكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يرى محمد بركات أن الهجوم على السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يكون أحيانا (غير مُبرر).

وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كولر يرتكب أخطاء نعم يرتكب، ولكن أحيانا يكون الهجوم عليه غير مبرر، الأمور لا تسير بشكل جيد باستمرار".

وأضاف: "كل الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية تعاني قبل البطولة، حتى مانشستر سيتي، وكولر لم يتغير، مازال نفس الشخص الذي قاد الأهلي للنجاحات في الموسم الماضي".

واختتم: "كولر عليه أن يصحح الأخطاء لكني أرفض الهجوم الغير مبرر عليه".

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا