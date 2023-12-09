نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة اليد نحو المواجهة المثيرة بين النادي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، حيث يتقدم الأهلي بقيادة المدرب الإسباني ديفيد ديفيز لمواجهة الزمالك بقيادة أحمد رمضان. المباراة ستقام اليوم السبت في الإمارات برعاية سمو الشيخ حامد بن حمد الشرقي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي، كبطل للدوري والكأس، يخوض هذه المواجهة بينما يشارك الزمالك باعتباره وصيفًا للدوري. وقد تم تعيين طاقم تحكيم من مونتينيغرو، يتكون من مينوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش.

تشهد قائمة الأهلي لهذه المواجهة غياب العديد من اللاعبين، بينما يغيب عن الزمالك اللاعبان عمر الوكيل "بكار" ومحمد طارق. ويذكر أن المباراة السابقة بين الفريقين انتهت بفوز الأهلي بفارق هدف في دوري المحترفين لكرة اليد.

الجدير بالذكر أن مصر ستستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد للرجال في يناير المقبل، والفائز بكأس السوبر سيحصل على فرصة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

تقام المباراة اليوم السبت في الإمارات في الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات، وستنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية بتعليق جعفر فردان.