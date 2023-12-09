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أحمد جودة - القاهرة - توج فريق أواتشيبو بلقب الدوري التشيلي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على أوداكس إيطاليانو 2-0 في الجولة الأخيرة من البطولة، وسقوط كوبريسال على ملعب أونيون إسبانيولا 0-1.

سجل هدفي أواتشيبو في المباراة كريس مارتينيز (ق69)، وماكسي رودريغيز (ق73).

للمرة الثالثة.. أواتشيبو بطلًا للدوري التشيلي

وبفوزه رفع أواتشيبو رصيده إلى 57 نقطة لينهي البطولة متقدما بنقطة على كوبريسال الذي أهداه اللقب بسقوطه أمام أونيون إسبانيولا.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتوج فيها أواتشيبو بالدوري التشيلي بعد عامي 1974 و2012.