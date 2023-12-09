نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب عدد كبير من محبي الكرة المصرية والعربية في معرفة جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في إطار نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد في المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم السبت الموافق التاسع من شهر ديسمبر الجاري في الإمارات العربية المتحدة.

مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق مواجهة الاهلي والزمالك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويسعي كل فريق في تلك المباراة من تحقيق الفوز والانتصار واقتناص لقب بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد.

ويشارك النادي الأهلي في هذه المباراة بصفته بطل الدوري وكأس مصر، بينما يشارك الزمالك بصفته الوصف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل فعاليات مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات.