أوكوشا يرشح مدرب الأهلي السابق لتدريب منتخب نيجيريا

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أحمد جودة - القاهرة - يعتقد جاي جاي أوكوشا، أسطورة منتخب نيجيريا، أن بيتسو موسيماني، المدرب السابق للأهلي، سيكون الخيار المناسب لتولي قيادة النسور الخضراء بعد جوزيه بيسيرو.

موسيماني مرشح لتدريب منتخب نيجيريا

تشهد النتائج السلبية لنيجيريا في تصفيات كأس العالم 2026 شكوكًا حول استمرارية بيسيرو في المنصب، حيث لم يحقق أي فوز في جولتين.

تعادلت نيجيريا مع ليسوتو في الجولة الأولى وتعادلت مع زيمبابوي في الجولة الثانية بنتيجة 1-1. وأعرب أوكوشا عن رأيه في تصريحات نقلتها صحيفة "Times Live" الجنوب إفريقية، حيث أكد أن بيتسو موسيماني يعتبر واحدًا من أفضل المدربين الأفارقة، وأن إنجازاته تتحدث عنه بشكل واضح.

وقال أوكوشا: "دون شك، بيتسو موسيماني هو أحد أفضل المدربين الأفارقة، وإنجازاته تثبت ذلك بوضوح، إذا تمكنا من جلب مدرب بهذه الخبرة، سيكون له تأثير كبير على كرة القدم النيجيرية".

وأضاف: "لا أعلم إذا كان هناك مفاوضات مع الاتحاد النيجيري لتوليه المنصب أم لا، ولكن مدربًا بمثل هذه الخبرة سيكون ترحيبًا كبيرًا لنا".