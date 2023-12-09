نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجل الفائزين بجائزة أفضل لاعب أفريقي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انطلقت جائزة أفضل لاعب أفريقي 1970، تحت مسمى جائزة الكرة الذهبية الأفريقية، وكان يتم منحها كل عام من جانب مجلة فرانس فوتبول الفرنسية حتى عام 1994.
وتستعد القارة السمراء للإعلان بعد غد الإثنين، خلال حفل جوائز الأفضل بمدينة مراكش المغربية، عن النجم المتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.
ويتصدر النجمان المعتزلان الكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري يايا توريه، قائمة أكثر اللاعبين فوزًا بجائزة لاعب العام في إفريقيا، بعدما حصلا عليها 4 مرات.
سجل الفائزين بالجائزة سواء المقدمة من جانب فرانس فوتبول قبل توقفها أو "كاف":
الفائزون بالجائزة من فرانس فوتبول
1970 المالي ساليف كيتا
1971 الغاني إبراهيم صنداي
1972 الغيني شريف سليمان
1973 الكونغولي الديمقراطي بوانغا تشيمان
1974 الكونغولي بول موكيلا
1975 المغربي أحمد فراس
1976 الكاميروني روجيه ميلا
1977 التونسي طارق دياب
1978 الغاني كريم عبدالرزاق
1979 الكاميروني توماس نكونو
1980 الكاميروني جان مونغا أونغوان
1981 الجزائري لخضر بللومي
1982 الكاميروني توماس نكونو
1983 المصري محمود الخطيب
1984 الكاميروني تيوفيل إيبيغا
1985 المغربي محمد التيمومي
1986 المغربي بادو الزاكي
1987 الجزائري رابح ماجر
1988 الزامبي كالوشا بواليا
1989 الليبيري جورج ويا
1990 الكاميروني روجيه ميلا
1991 الغاني عبيدي بيليه
1992 الغاني عبيدي بيليه
1993 الغاني عبيدي بيليه
1994 الليبيري جورج ويا
الفائزون بالجائزة من "كاف"
1992 الغاني عبيدي بيليه
1993 النيجيري رشيدي يكيني
1994 النيجيري إيمانويل أمونيكي
1995 الليبيري جورج ويا
1996 النيجيري نوانكو كانو
1997 النيجيري فيكتور إكبيبا
1998 المغربي مصطفى حجي
1999 النيجيري نوانكو كانو
2000 الكاميروني باتريك مبوما
2001 السنغالي الحاجي ضيوف
2002 السنغالي الحاجي ضيوف
2003 الكاميروني صامويل إيتو
2004 الكاميروني صامويل إيتو
2005 الكاميروني صامويل إيتو
2006 الإيفواري ديدييه دروغبا
2007 المالي فريدريك كانوتيه
2008 التوغولي إيمانويل أديبايور
2009 الإيفواري ديدييه دروغبا
2010 الكاميروني صامويل إيتو
2011 الإيفواري يايا توريه
2012 الإيفواري يايا توريه
2013 الإيفواري يايا توريه
2014 الإيفواري يايا توريه
2015 الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ
2016 الجزائري رياض محرز
2017 المصري محمد صلاح
2018 المصري محمد صلاح
2019 السنغالي ساديو ماني
2022 السنغالي ساديو ماني