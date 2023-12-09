نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. تايمز: جوارديولا في مفترق طرق.. آس: عودة كيبا ومودريتش للريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت 9-12-2023

تايمز

بيب جوارديولا في مفترق طرق.. بعد الهزيمة المؤلمة أمام أستون فيلا.. هل يتوجب على جوارديولا العودة للثقة في لاعبي الوسط والتخلي عن حبه الجديد للدفاع؟.

ديلي ستار

تأثير ما بعد العاصفة على السيتي، بيب: فريقي المتراجع يتصرف مثل القطط".

آس

ريال مدريد يجتمع مع إيسكو الذي وُلد من جديد.

بيتيس، مع وجود إصابات، لم يخسر بعد في الدوري على ملعب فيامارين.

رودريجو يقود سلسلة ريال مدريد: 5 انتصارات متتالية و17 هدفًا، عودة كيبا ومودريتش.

ماركا

إيسكو الرائع والمولود من جديد هو التهديد الكبير لريال مدريد في فيامارين.

أنشيلوتي يعول على مودريتش وبيلينجهام للضغط على مطارديه.

بيليجريني: "ريال مدريد هو أفضل فريق في الليجا".