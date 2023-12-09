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أحمد جودة - القاهرة -

جوندوجان، لاعب وسط برشلونة، قام بالحديث عن التجارب المختلفة مع المدربين البارعين الذين دربوه في مسيرته الكروية.

جوندوجان يكشف الفارق بين جوارديولا وكلوب في التدريب

وفي مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول"، قال جوندوجان: "كنا نلعب كرة قدم مكثفة مع كلوب في بوروسيا دورتموند، حيث كان الفوز بالكرة الثانية وتنظيم المرتدات السريعة هو الأمر الملح، وساعدني ذلك كثيرًا في فهم المباريات".

وأضاف: "جوارديولا يركز على اللعب التموضعي، حيث كان من المطلوب أن نجد المساحات المناسبة ونتعامل مع اللاعب الحر دائمًا".

وتابع: "تشافي يشبه بيب كثيرًا. إنهما حصلا على نفس التعليم في نفس المكان ويتحدثان عن نفس أسلوب لعب كرة القدم".

وأشار إلى أنه لا يزال جائعًا للتعلم، وأنه ملتزم مع برشلونة في تطوير الفريق، قائلًا: "أمامنا طريق طويل ولكن المشروع رائع".

وفي ختام الحديث، أشار إلى تجربته الصعبة مع المدرسة، حيث قال: "نعم، لا تزال ذكريات المدرسة تؤرقني. لم أكره المدرسة، لكنها كانت دائمًا أمرًا صعبًا بالنسبة لي، وكان من الصعب جدًا الجمع بينها وبين حبي لكرة القدم".