نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتقاد مشجعي كريستال بالاس.. هودجسون يعتذر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتذر مدرب كريستال بالاس، روي هودجسون، لمشجعي فريقه، بعد أن وصفهم بأنهم جمهور "مدلل" عندما أطلقوا صيحات الاستهجان بوجه ناديه، بعد الهزيمة 0-2 أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي.

لم يحقق بالاس أي فوز في الدوري الممتاز منذ انتصاره في الرابع من نوفمبر الماضي على مضيفه بيرنلي، بينما خسر في مبارياته الثلاث الأخيرة على أرضه ليتراجع للمركز 14 بين فرق البطولة العشرين، رغم أنه قدم بداية واعدة هذا الموسم عندما انتصر على مانشستر يونايتد وولفرهامبتون واندرارز.

وقال هودجسون بعد الهزيمة أمام بورنموث: "جمهور الفريق كان مدللًا في الآونة الأخيرة هنا، اعتادوا على رؤيتنا نقدم أداء جيدًا جدًا على أرضنا".

وأوضح مدرب ليفربول وإنتر ميلان السابق، أمس الجمعة، أنه يعتذر للجمهور لإدلائه بهذه التصريحات.

وقال المدرب المخضرم: "أشعر بالإنزعاج بسبب تصريحاتي وكلماتي، سأكون في غاية الحزن إن لم يعرفوا أنني أقدرهم وأن بوسعي تفهم شعورهم بالإحباط، لذا لا بد لي من الاعتذار لهم لأنهم كانوا طيبون جدًا معي خلال الأعوام الخمسة التي أمضيتها في صفوف النادي".

وانتهت أول مسيرة لهودجسون على رأس الجهاز الفني لبالاس في 2021، بعد أن احتل الفريق المركز 14 في موسمين متتاليين.

بعد ذلك عاد لقيادة الفريق في مارس 2023، وأوقف مسيرة هزائم متتالية استمرت في 12 مباراة، وحصل على 18 نقطة في 10 مباريات، وأنهى بالاس الموسم في المركز 11، وهو أفضل مركز يحصل عليه الفريق منذ الموسم الأول لهودجسون معه.