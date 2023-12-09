عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي كريستال بالاس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، واتارو إندو، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهره، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق كريستال بالاس عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

