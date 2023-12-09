مودرن فيوتشر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة -



يختتم نادي مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم على ملعب 5 جوليه بالجزائر استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مودرن فيوتشر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة

يسعى ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر تحقيق الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري وحصد لتصدر المجموعة مبكرًا.



وصلت بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى الجزائر أمس الجمعة استعدادًا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة الجزائري الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وضمت بعثة مودرن فيوتشر ٢٤ لاعب وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمود حمدي، باسم علي، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، طارق طه، احمد عاطف، ايمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.



ورافق الفريق كلًا من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.

وفاز مودرن فيوتشر في أول مواجهتين له بدور المجموعات على فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف ثم الهلال الليبي بهدفين لهدف.

يذكر أن مجموعة مودرن فيوتشر تضم كلا من:

سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي

الهلال الليبي

اتحاد العاصمة الجزائري