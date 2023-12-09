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أحمد جودة - القاهرة - يعتقد الإسكتلندي كيران تيرني، لاعب آرسنال والمعار لريال سوسيداد، أن بإمكان منتخب بلاده أن يتعلم من حالات خيبة الأمل التي عاشها في السابق، والوصول للأدوار الاقصائية في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا.

وكان تيرني ضمن المنتخب الإسكتلندي الذي فشل في التأهل للأدوار الاقصائية ببطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وقال تيرني لهيئة الإذاعة البريطانية "بي سي سي": "نأمل أن نتمكن من الذهاب إلى هناك ونحن في جاهزية أفضل".

نجم سوسيداد: آرسنال أصبح أكثر قوة.. وأنتظر مواجهة ألمانيا

وأضاف: "أعتقد أنني كنت متحمسا للغاية في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، أول بطولة نشارك بها منذ فترة، ولكن كان هناك بعض الأوقات حيث كان يمكننا القيام بعمل أفضل كان يمكننا أن نكون أكثر هدوءا، والقيام بأشياء مختلفة، واتخاذ القرارات. لدينا لاعبون وسيكون الأمر صعبا، ولكني أعتقد أننا بحاجة لأن نؤمن أن بإمكاننا العبور".

وكان تيرني يلعب مع آرسنال عندما تخطاه مانشستر سيتي في صراع المنافسة على لقب الدوري في العام الماضي، ولكنه يعتقد أن الجانرز أصبح أكثر قوة مما كان عليه في الموسم الماضي، مشيرا إلى أن تجربة الموسم الماضي ساعدت الفريق في تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم.

وبينما أوقعت القرعة المنتخب الإسكتلندي مع ألمانيا والمجر وسويسرا، وهي منتخبات أعلى من المنتخب الإسكتلندي في الترتيب العالمي، مما يعني أنه في مجموعة صعبة.

وأوضح تيرني: "اكتسبنا الاحترام خلال السنوات القليلة السابقة، بعد تحقيق بعض النتائج الجيدة.. وخوض المباراة الافتتاحية في بطولة أمم أوروبا يعد شيئا رائعا. مباراة ألمانيا في اليورو ستكون واحدة من أكبر الموجهات، أعتقد أن أغلبنا يريد المشاركة فيها وأنتظرها بفارغ الصبر".