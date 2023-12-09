نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة الزمالك يستقبل مؤمن زكريا على هامش حضوره مباراة قمة الشباب مواليد 2005 بالقلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



استقبل أحمد سليمان ومحمد طارق عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤمن زكريا نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي على هامش حضوره لمباراة قمة الشباب لمواليد 2005 المقرر لها بعد قليل على ملعب الأبيض، وحرص الثنائي على الترحيب بمؤمن زكريا فور وصوله لمقر النادي.



وقام أحمد سليمان ومحمد طارق عضوا مجلس الإدارة باصطحاب مؤمن زكريا الذي سبق له ولعب في صفوف الأبيض من قبل، لملعب حلمي زامورا بمقر القلعة البيضاء قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي.



ويلتقي الزمالك مع الأهلي عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.



تشكيل زمالك 2005 أمام الأهلي في بطولة الجمهورية للشباب

خط الدفاع: محمد إبراهيم - أحمد مجدي - هشام فؤاد - حسن أبو المعاطي.

خط الوسط: يوسف وائل - محمد السيد - يوسف أحمد حسن - زياد محمد - كريم حامد.

الهجوم: عمار ياسر.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: يوسف حمادة وعلي عبد المجيد وأحمد خالد "السمبوك" وأحمد خضري وياسين محمد وعبد الرحمن كمال "مورجن" وعلي أحمد وأيمن أمير عبد العزيز وأنس وائل.