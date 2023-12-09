نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم موقع “دوت الخليج الرياضي” ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت الموافق التاسع من شهر ديسمبر الجاري في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من البريميرليج.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كريستال بالاس X ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
برايتون X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مانشستر يونايتد X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
شيفيلد يونايتد X برينتفورد – الساعة 5 مساء
وولفرهامبتون X نوتينجهام فورست – الساعة 5 مساء
أستون فيلا X آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ترتيب الدوري الإنجليزي
1- آرسنال – 36 نقطة
2- ليفربول – 34 نقطة
3- أستون فيلا – 32 نقطة
4- مانشستر سيتي – 30 نقطة
5- توتنهام – 27 نقطة
6- مانشستر يونايتد – 27 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد – 26 نقطة
8- برايتون – 25 نقطة
9- وست هام – 24 نقطة
10- تشيلسي _ 19 نقطة
11- برينتفورد – 19 نقطة
12- فولهام – 18 نقطة
13- ولفرهامبتون – 18 نقطة
14 كريستال بالاس – 16 نقطة
15- بورنموث – 16 نقطة
16- نوتينجهام فورست – 13 نقطة
17- إيفرتون – 10 نقاط
18- لوتون تاون – 9 نقاط
19- بيرنلي – 7 نقاط
20- شيفيلد يونايتد – 5 نقاط