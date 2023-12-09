أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم موقع “دوت الخليج الرياضي” ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت الموافق التاسع من شهر ديسمبر الجاري في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من البريميرليج.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012