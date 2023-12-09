نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعه مع نظيره فريق الطائي بستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

الشوط الأول

وبدأت صافرة بداية مباراة الهلال والطائي برتم هادئ نسبيا وحاول الفريقان تسجيل هدف ولكن لم ينجحوا في ذلك وسجل سالم الدوسري في الدقيقة 20 واحتسب الحكم ضربة جزاء وسددها ميتروفيتش في الدقيقة 29 وعاد طارق للطائي بهدف في الدقيقة 45 وانتهى الشوط 2/1.

الشوط الثاني

وانطلقت صافرة الشوط الثاني وكان الهلال قريب من الهدف الثالث ولكن فشلت كل المحاولات وحاول الطائي تسجيل التعادل ولكنه لم ينجح وانتهت المباراة 2/1.

ترتيب الهلال والطائي

يحتل الزعيم المركز الأول ويتربع على الصدارة برصيد 44 نقطة بعد تحقيق 14فوز وتعادلين ولم يهزم بينما يأتي الطائي بالمركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة حيث فاز خلال 5 مباريات وتعادل باثنان وخسر 9.

مباراة الهلال القادمة أمام التعاون في كأس الملك يوم الاثنين 11-12 في ربع النهائي في الخامسة إلا الربع.