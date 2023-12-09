نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سنة أولي ترفيه... الباتروس يحتفل بالعيد السنوي الأول لاكبر مدينة ترفيهية بالبحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



بين عام وآخر يفاجئنا احد وابرز أهم رجال السياحه في مصر والشرق الأوسط كامل ابو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر ومالك مجموعة الباتروس للفنادق بعالم جديد داخل قطاع السياحه خاصة في محافظة البحر الأحمر داخل مدينة الغردقة حيث تحتفل مجموعة “بيك الباتروس” للفنادق والمنتجعات السياحية بالعيد السنوي الأول لمدينة نيفر لاند للألعاب الترفيهية والمائية.

و تعد مدينة نيفر لاند أكبر مدينة ألعاب مائية ترفيهية بمصر والشرق الأوسط وذلك ضمن التخطيط لترويج الغردقة كمقصد سياحي عالمي متكامل الخدمات من منتجعات وألعاب مائية تنافس منطقة الشرق الأوسط، وأيضًا مطاعم وكافيهات ومحال تجارية عالمية وبالطبع النشاط الترفيهى لا يكتمل إلا بالمسارح والعروض الفنية اليومية من كل ثقافات العالم.

وشهد الاحتفال بالعيد السنوي، حرص كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس، على استضافة عديد من شركات السياحة العالمية وعلى رأسها شركات تابعة للسوق الألماني، وقد اعرب كامل أبو علي عن سعادته الشديدة بالاحتفال الخاص بالإنجازات التي تحققت من خلال المنتجع على المستوى السياحي مؤكدا ان المنتجع وجهة مشرفة للسوق المصري السياحي وهو ما يدفع لتكوين صورة إيجابية عن السياحة المصرية في السنوات القادمة لامتلاك مصر منتجعات سياحية كبيرة من بينها نيفرلاند "بيك الباتروس".

وحصدت مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية التي يمتلكها كامل أبو علي، على جوائز عديدة هذا العام كونها من أكبر منظمى الرحلات السياحية، إذ تم اختيار منتجع نيفرلاند داخل بيك الباتروس الترفيهية العالمية كأكثر المنتجعات من حيث المبيعات للسوق الألمانى على مستوى الغردقة البحر الأحمر

الاحتفال بالعيد السنوي شهد حضور كوكبة من الشخصيات البارزة من ألمانيا وعدة دول على مستوى العالم، فى أطار مناقشة سبل زيادة وتعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المستهدفة من السوق الألمان.

وتشمل المدينة السياحية علي ١٥٥٠ غرفة وجناح فندقي ومسرحًا كبيرًا، لخلق تجربة سياحية ساحرة لمقيمى المنتجع ولكل زوار الغردقة والبحر الأحمر، ومجموعة متنوعة من المطاعم والكافيهات التي تخاطب كل الأذواق العالمية، كما تحتوي أيضًا على العديد من المحال التجارية.

جدير بالذكر ان قص شريط افتتاح نيفر لاند أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، في ديسمبر الماضي، كأكبر مدينة ألعاب مائية ترفيهية بمصر والشرق الأوسط، بهدف تنويع المنتج السياحى وجذب أكبر عدد من السائحين.

