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أحمد جودة - القاهرة - أقيم الإجتماع الفني لمباراة إتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر اليوم السبت للإتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التيض تجمع الفريقين غدًا الأحد بالكونفدرالية.

وتم الإتفاق خلال الإجتماع على أن يرتدي مودرن فيوتشر اللون الازرق كاملًا، ويرتدي الحارس اللون الأخضر كاملًا.

فيما يرتدي فريق إتحاد العاصمة القميص الأحمر والشورت الأسود ويرتدي حارس مرماه اللون الرصاصي كاملًا.

ملخص الاجتماع الفني لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة غدًا الأحد في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب 5 جويلية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان مودرن فيوتشر قد حقق الفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي في أول جولتين من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يذكر أن نادي مودرن فيوتشر يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط من مباراتين في جدول ترتيب المجموعة الأولي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنقل المباراة على قناة bein sport hd 6 المالكة لحقوق مباريات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عقب حصولها على حقوق البطولة.

