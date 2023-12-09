تشكيل آينتراخت فرانكفورت الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ في الدوري الألماني.. موقف مرموش

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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق بايرن ميونخ، مساء اليوم على ملعب "دوتش بانك بارك"، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الألماني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم السبت 9 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثانية والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



تشكيل آينتراخت فرانكفورت الرسمي لمواجهة

بايرن ميونخ في الدوري الألماني

في حراسة المرمى: كيفين تراب.

في خط الدفاع: توتا، روبن كوخ، وليام باتشو.

في خط الوسط: أوريليو بوتا، هوجو لارسون، إيريك إيبيمبي، أنسجار كناوف.

في خط الهجوم ماريو جوتزه، عمر مرموش، فارس شايبي.



ترتيب الفريقين في جدول الدوري الألماني

يحتل فريق بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني 2024 برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد فريق آينتراخت فرانكفورت في المركز السابع برصيد 18 نقطة.



القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 5 HD، بتعليق "محمد بركات".

