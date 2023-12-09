تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت، مساء اليوم على ملعب "دوتش بانك بارك"، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الألماني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم السبت 9 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثانية والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام آينتراخت فرانكفورت

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: نصير مزراوي، دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز.

في خط الوسط: كيميتش، جوريتسكا، إيريك موتينج.

في خط الهجوم: كينجسيلي كومان، هاري كين، ليروي ساني.



ترتيب الفريقين في جدول الدوري الألماني

يحتل فريق بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني 2024 برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد فريق آينتراخت فرانكفورت في المركز السابع برصيد 18 نقطة.



القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 5 HD، بتعليق "محمد بركات".