عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي بورنموث، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق بورنموث، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: سيرجيو ريجيليون- لوك شو- هاري ماجواير- ديوجو دالوت.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي- برونو فيرنانديز- سفيان أمرابط.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- أنتوني مارسيال- أنتوني.

موعد مباراة ريال مدريد أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق بورنموث، عبر قناة بي إن سبورت القطرية.