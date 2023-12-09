نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، فوزًا مهمًا على نظيره فريق كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي ليفربول أمام نظيره فريق كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص أهداف مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل لمصلحة نادي كريستال بالاس اللاعب جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 57 من الشوط الثاني من ركلة جزاء، ثم أضاف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدف التعادل في الدقيقة 76 بعد تمريرة رائعة من كورتيس جونز.

ثم سجل هارفي إليوت هدف ليفربول الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.

وبهذا الفوز، ارتقع رصيد ليفربول عند النقطة 37، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.