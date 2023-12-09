نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام قياسية بالجملة حققها محمد صلاح بعد هدفه أمام كريستال بالاس.. الهدف 200 الأبرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في تحقيق عدة أرقام قياسية، بعد هدفه في شباك كريستال بالاس، في لقاء أقيم بين الفريقين، اليوم في الدوري الإنجليزي.

وتعادل صلاح لليفربول في الدقيقة 76، بعدما سدد الكرة داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع كريستال بالاس وسكنت شباك الخصم، في لقاء انتهى 2-1 للريدز بالجولة 16 من البريميرليج.

ورصدت شبكة أوبتا وحساب نادي ليفربول أرقام صلاح القياسية كالتالي:

- وصل صلاح إلى الهدف رقم 200 مع ليفربول بجميع المسابقات.

- أصبح صلاح خامس لاعب في تاريخ الريدز، وأول لاعب غير بريطاني يصل لهذا العدد من الأهداف، "200" خلال 326 مباراة، بعد كل من:

إيان راش (346 هدفا)

روجر هانت (285 هدفا)

جوردان هودسون (241 هدفا)

بيلي ليدل (241 هدفا)

- وصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 150 في الدوري الإنجليزي ليصبح اللاعب رقم 10 الذي يصل إلى هذا العدد من الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي

- أصبح صلاح خامس أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى الهدف رقم 150 بعد:

ألان شيرار (212 مباراة)

سيرجيو أجويرو (217 مباراة)

هاري كين (218 مباراة)

تيرى هنري (220 مباراة).

- أصبح صلاح أول لاعب إفريقي يصل للهدف رقم 150 في البريميرليج، خلال 247 مباراة.