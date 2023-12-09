نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد هدف عمر مرموش اليوم السبت في مرمي بايرن ميونخ بالدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، من تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك بايرن ميونخ، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "دوتش بانك بارك"، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الألماني موسم 2023-2024.



وجاء الهدف في الدقيقة الثانية عشر من زمن الشوط الأول من المباراة، بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء هزت شباك نوير، وتصبح النتيجة 1-0 لصالح فرانكفورت حتي الآن.



ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 5 HD، بتعليق "محمد بركات".



ترتيب الفريقين في جدول الدوري الألماني

يحتل فريق بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني 2024 برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد فريق آينتراخت فرانكفورت في المركز السابع برصيد 18 نقطة.