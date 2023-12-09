نائل نصار يحرز ذهبية بطولة ثرمال الكندية للفروسية المؤهلة لأوليمبياد

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أحمد جودة - القاهرة - حصل الفارس الأوليمبي المصري نائل نصار على المركز الأول في بطولة ثرمال الكندية للفروسية فئة الخمس نجوم والمؤهلة لأولبمبياد باريس 2024 والتي بلغ أرتفاع السدود بها إلي 155 سنتيمتر.

نائل نصار يحرز ذهبية بطولة ثرمال الكندية للفروسية

شارك في البطولة الكبرى فئة الخمس نجوم 33 فارسا وفارسة من فرسان العالم في الدورة الأولى، وتأهل للدورة الثانية 10 فرسان مما أجتازوا الدورة الأولى دون نقاط جزاء، منهم الفارس الاولمبي المصري نائل نصار الذي استطاع اقتناص المركز الأول متفوقا عليهم دون نقاط جزاء بزمن 38.79 ثانية بفارق ثانيتين عن صاحب المركز الثاني الذي احتلته الفارسة الكندية امي ميللر بزمن 40.59 ثانية وجاء فى المركز الثالث الأمريكي شاون كسادي بزمن 42.83 ثانية،واحتل المركز الرابع الفارسة الأمريكية فانيسيا هوود بزمن 45.29 ثانية بنقطتين جزاء لتجاوزها الزمن المحدد لهذه المرحلة، وفي المركز الخامس حل الفارس الكولمبي مارك بلومان بأربعة نقاط جزاء بزمن 36.71 وفي المركز السادس الفارسة الأمريكية ميمي جوشمان بأربعة نقاط جزاء بزمن 38.75 ثانية.

وقد أثنى الجميع من الحضور الجماهيري والمسؤولين من اللجنة المنظمة على حسن وتميز أداء الفارس المصري نائل نصار، وبعد نهاية البطولة قامت اللجنة المنظمة بتتويجه وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية في هذا المحفل الكبير وتم رفع علم مصر خفاقا في تلك البطولة الكبيرة.

وحرص المهندس هشام حطب رئيس الاتحاد المصرى للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على الاتصال بالفارس المصرى وتهنئته بهذا الانتصار الكبير الذى يضاف إلى إنجازات الاتحاد المصرى للفروسية، وإنجازات اللاعب الشخصية.