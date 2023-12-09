السيب يتخطى صلالة فـي دوري عام السلة

كتب ــ عبدالله الجرداني:

نجح نادي السيب في تخطي نادي صلالة بنتيجه 96-36، في المباراة التي أقيمت على الصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ضمن مباريات الدور الثاني لمنافسات دوري عام سلطنة عمان لكرة السلة للموسم 2023-2024 .

شهدت المباراة سيطرة واضحة لنادي السيب الذي استطاع التفوق ميدانيا على صلالة ونجح في فرض اسلوب لعبه، حيث نجح في الفوز بجميع فترات المباراة الأربعة وتسيد لاعبوه المباراة ونجحوا في استثمار كل الفرص بفضل تميز لاعبيه الاميركي بريس، وعبدالرحمن الشعيبي، ورشيد الزهيبي، والوقاص الهنائي واحمد السناني الذين سجلوا معظم نقاط السيب في مباراة بدأت بتفوق واضح للاعبي نادي السيب الذي نجح في استثمار الفرص وصد هجمات صلالة في اول اربع دقائق، حيث تقدم السيب 13 نقطة دون رد، ومن خطأ سجل لاعب صلالة وحيد اياد نقطتين قلص بها الفارق ، لكن رشيد الزهيبي ونوح البلوشي والوقاص الهنائي نجحوا في إضافة 9 نقاط ليتقدم فريقهم 22-2، وبعد محاولات يتمكن لاعب صلالة محمد الهوتي من تسجيل نقطتين بعد تسديدة من تحت السلة، وتستمر هجمات الفريقين الى أن تمكن فيها كل فريق تسجيل عدد من النقاط لينتهي الربع الأول بتقدم نادي السيب على نادي صلالة بنتيجة 30-6.

وفي الربع الثاني ورغم البداية الجيدة لصلالة الباحث عن نقاط لتقريب الفارق وتمكن محمد الهواري وفيصل عبد النبي في تسجيل 8 نقاط لتصبح النتيجة 10-32، لكن السيب عاد لنشاطه في التسجيل ومضاعفة النتيجة بفضل تسديدات لاعبيه بريس وحسان الفراجي وعبدالرحمن الشعيبي ليتقدم السيب 46-10، وتستمر معها محاولات الفريقين الهجومية تمكن فيها كل فريق تسجيل عدد من النقاط لينتهي الشوط الأول بتقدم السيب على صلالة بنتيجة 54-12.

وفي الربع الثالث واصل السيب أفضليته الهجومية وتناوب لاعبوه على تسجيل النقاط، حيث سجل لاعبوه 26 نقطة، فيما اضاف لاعبو صلالة 12 نقطة لينتهي الربع الثالث بتقدم السيب على نادي صلالة بنتيجة 80-24.

وفي الربع الرابع تواصل اللعب بهجمات متبادلة حيث اضاف لاعبو السيب 16 نقطة، فيما اضاف نادي صلالة 12 نقطة لتنتهي المباراة بفوز نادي عمان على نادي صلالة بنتيجة 96-36. ادار المباراة الدولي احمد البلوشي حكما اول وطه العامري حكما ثانيا ووفاء السمرية حكمة ثالثة وعلى الطاولة يعقوب الندابي والمهدي العامري وشريفة الزدجالية .