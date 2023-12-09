ختام برنامج الرياضة أسلوب حياة بمجمع نـزوى الرياضي

نـزوى ــ من سالم بن عبدالله السالمي:

اختتم بالصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بنزوى برنامج الرياضة اسلوب حياة للفترة الأولى من النسخة الخامسة للنساء، والذي جاء بهدف نشر الوعي الرياضي لدى المرأة في المجتمع، حيث استمر البرنامج لمده ثلاثة أشهر محققًا إشادة واسعة من قبل المشاركات في البرنامج والبالغ عددهن قرابة الـ80 مشاركة، خلال الفترتين الصباحية والمسائية من مختلف ولايات المحافظة.

وقالت موزة السيبانية مشرفه البرنامج: أن هذا البرنامج حقق نتائج طيبة خلال فترة إقامته وساهم في تحسين المستوى الصحي للمشاركات ورفع معدل اللياقة البدنية لديهن وساعد في تخفيف آلام المفاصل والعضلات للكثير من المشاركات واللاتي كنَّ يعانين منها قبل الالتحاق بالبرنامج.

وقد تخلل ختام البرنامج أنشطة وألعابا حركية وبدنية نظمتها المشرفات القائمات على البرنامج بالإدارة خلقت جوا من النشاط والتفاعل بين المشاركات داخل الصالة الرياضية.

الجدير بالذكر أن البرنامج سيبدأ فترته الثانية من نسخته الحالية في الخامس من ديسمبر الجاري ولغاية الرابع من مارس للعام القادم 2024م مجددًا بذلك أهدافه الرامية إلى تعزيز ثقافة الرياضة ورفع مستوى الوعي الرياضي لدى المجتمع وجعلها أسلوب حياة.

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