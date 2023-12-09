الفريق الوطني للرماية يختتم مشاركته فـي البطولة العربية العسكرية الثالثة

الدوحة ـ العمانية: اختتم الفريق الوطني للرماية مشاركته في البطولة العربية العسكرية الثالثة لأسلحة الشوزن (السيزم) والتي أقيمت فعالياتها بدولة قطر خلال الفترة من الثاني وحتى التاسع من ديسمبر الجاري، بمشاركة (7) دول عربية، شملت مسابقة رماية (السكيت) و(التراب).وحقق الفريق الوطني خلال مشاركته عددا من الميداليات، ففي فريق الرجال حقق الميدالية البرونزية في مسابقة (السكيت) واستطاع الرقيب أول خميس بن محمد الهنائي الفوز بالمركز الرابع في مسابقة رماية (السكيت) الفردي للرجال، وحازت العريف نجاة بنت محمد النوفلية على المركز الرابع في مسابقة رماية (السكيت) الفردي للنساء. أما في مسابقة (التراب)، فقد حصل فريق التراب للرجال على الميدالية البرونزية، ونالت الرقيب رمال بنت جمعة السيابية على الميدالية البرونزية في مسابقة (التراب) الفردي للنساء، وجاءت الرقيب جوي فخرية بنت خميس الجحافية في المركز الرابع في المسابقة نفسها. وتأتي المشاركات الخارجية للفريق الوطني للرماية وباقي الفرق الرياضية العسكرية في إطار الخطط التأهيلية والتدريبية التي تنتهجها قوات السلطان المسلحة للمنافسة على حصد الألقاب الرياضية العسكرية، وكذلك لتعزيز مستوى الأداء الرياضي، واللياقة البدنية، والمهارات الفنية، وإدامة المستوى العالي للفرق الوطنية التي تمثل سلطنة عُمان في المحافل الإقليمية والدولية، وبما يحقق الأهداف المنشودة.

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