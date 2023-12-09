نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "150 هدف".. صلاح يواصل صناعة التاريخ في الدوري الإنجليزي مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق ليفربول الفوز على حساب كريستال بالاس، وذلك في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الانجليزي.

وكالعادة واصل صلاح كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي، في ليلة استعادة الصدارة الغائبة.

محمد صلاح نجم شباك الدوري الانجليزي

وسجل محمد صلاح، هدف فريقه الأول في الدقيقة 76، ليصل بهذا الهدف إلى رصيد 150 هدف سجلهم في الدوري الإنجليزي، بمعدل 148 هدف مع الريدز، وهدفين بقميص تشليسي.

ودخل صلاح ضمن قائمة أفضل عشرة هدافين في تاريخ الدوري الانجليزي والتي تواجد على رأسها اللاعب الان شيرار برصيد 260 هدف، هاري كين 213 هدف، واين روني 208، اندي كول 187، سيرجيو اجواريو 184، فرانك لامبارد 177هدف، تيري هنري 175 هدف، روبي فالير 163 هدف، جيرمين ديفو 162 هدف.

وعادل محمد صلاح مايكل أوين نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق.

أرقام نجم الريدز لم تنتهي بعد، لينفرد برقم الأكثر مشاركة في أهداف الدوري الانجليزي، بشكل مباشر أكثر من لاعب في المسابقة.

فمع ليفربول شارك صلاح برصيد 234 مباراة، سجل فيها 148 هدفا، وصنع 65 تمريرة حاسمة قي الدوري الانجليزي.

ولم يكتفي نجم ليفربول بصناعة أرقامه الشخصية فقط، بل وقع على الهدف رقم 200 لناديه.

صلاح ينافس على هدافي الدوري الانجليزي

إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 14 هدفا.

محمد صلاح – ليفربول – 11 هدفا.

سون هيونج مين – توتنهام – 9 أهداف.

جارود بوين – وست هام يونايتد – 9 أهداف.

أولي واتكينز – أستون فيلا – 8 أهداف.

هوانج هي تشان - ولفرهامبتون - 8 أهداف.

واستعاد ليفربول الصدارة لأول مرة في منافسة الدوري الإنجليزي، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، وتعثر أقرب منافسيه ليتواجد على القمة برصيد 37 نقطة.