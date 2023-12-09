نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي المصري سيف رفعت وسيف الجبالي ضمن قائمة معسكر منتخب مصر للناشئين بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة قطاع الناشئين بالنادي المصري، بقيادة عباس نور الدين، المدير الفني للقطاع، اخطارًا من منطقة بورسعيد لكرة القدم برئاسة محمد ياسين ومديرها التنفيذي جمال نوفل، يفيد باختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 15 عامًا ( المرحلة العمرية 2008) بقيادة أحمد الكاس لثنائي فريق المصري سيف رفعت وسيف الجبالي للانضمام للمعسكر المغلق المقرر إقامته بالإسكندرية اعتبارا من بعد غدا الأحد الموافق العاشر من ديسمبر الجاري.

الجدير بالذكر أن اللاعب سيف رفعت يشغل مركز الظهير الأيمن، فيما يشغل سيف الجبالي مركزي لاعب خط الوسط المهاجم ورأس الحربة.

المصري "2005" يفوز خارج ملعبه على مركز شباب العريش

فاز فريق المصري تحت 18 عام ” الفئة العمرية "2005" بقيادة الكابتن وائل الجبالي، على مضيفه فريق مركز شباب العريش بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة بملعب العريش ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الجمهورية " ب " لتلك المرحلة العمرية والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة شمال سيناء مكون من عبد الرحمن الخميسي ومحمود حمدي وأيوب علي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 25 نقطة من أحد عشر مباراة محتلًا صدارة جدول الترتيب.

انتهى الشوط الأول بتقدم النسور الخضر بهدفين للاشئ ، حيث استهل صالح فريد أهداف المباراة بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة عشر، فيما أضاف محمود أشرف -نجم المباراة الأول - الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والثلاثين.

وفي الشوط الثاني يحرز مركز شباب العريش هدفه الوحيد في الدقيقة الثالثة والعشرين، ليضغط المصري مرة أخرى، وينجح الهداف أحمد أبو الفتح في إحراز الهدف الثالث للمصري في الدقيقة الرابعة والثلاثين،ثم يعود اللاعب نفسه ليحرز هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الرابع في الدقيقة الثالثة والأربعين لتنتهي المباراة بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

مثل المصري في المباراة: أحمد وهبة لحراسة المرمى، زياد تامر، مهند صلاح الدين ، عبد الوهاب نادر ، أحمد صلاح لخط الظهر، أحمد رامي ، محمود أشرف ، معاذ صلاح الدين لخط الوسط ، حسين عبد الستار ، أحمد أبو الفتح، صالح فريد لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من أحمد بركات، يوسف حسين، ولاعبي فريق "2007" عبد الرحمن الشحات ومحمد غازي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. وائل الجبالي مدربًا عامًا ، ك. أحمد صلاح الدين مدربًا مساعدا، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللا للأداء، ، ك. محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. علي الشحات إداريًا، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا،ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.