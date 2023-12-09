نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.. أشهر 7 حراس شاركوا مع الأهلي في المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الأهلي إنطلاق كأس العالم للأندية 2023؛ الذي يدق أبوابه وتفصلنا عن هذه البطولة أيام قليلة، حيث تشهد مواجهة منتظرة بين الأهلي واتحاد جدة في حال فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي.



ويستعد النادي الأهلى للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2023، وذلك للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، حيث شارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة في النسخ التالية 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

الأهلي



ومع كل مشاركة في نسخة مختلفة كان لحراس عرين القلعة الحمراء دور كبير وبصمة مسجلة في أذهان المشجعين وبدورهم تحولت كثير من النتائج لصالح الأهلي ونجحوا في قيادة الفريق لحصد انتصارات كبيرة.

ويرصد لكم "دوت الخليج الرياضي" حراس الأهلي الذين شاركوا في النسخ الماضية من مونديال الأندية.



- محمد الشناوي حيث لعب 3 مباريات، سكن شباكه 2 من الأهداف.

- علي لطفي شارك في 3 مباريات، سكن شباكه 2 من الأهداف.

- عصام الحضري شارك 3 مباريات، سكن شباكه 3 أهداف.

- شريف إكرامي شارك في 4 مباريات، سكن شباكه 9 أهداف.

- نادر السيد شارك في مباراة وحيدة، سكن شباكه هدفين.

- أمير عبد الحميد شارك في 4 مباريات، وسكن شباكه 6 أهداف.

- محمود أبو السعود شارك في مباراة واحدة، وسكن شباكه هدفين.

عصام الحضري

- محمد الشناوي

ينتظر حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب الفراعنة الحالي كسر رقم شريف إكرامي من خلال هذه النسخة كأكثر الحراس مشاركة في تاريخ النادي بمونديال الأندية 2023، حيث شارك الشناوي في 3 مباريات بنسخ 2020 و2021 استقبل شباكه هدفين وكان له الدور الأكبر في حصول الأهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية عام 2020.

محمد الشناوي

- علي لطفي

شارك الحارس الثاني للنادي الأهلي خلال ثلاث مباريات، سكن شباكه هدفين، حيث كانت جميع مشاركاته في بطولة عام 2021، وحصل على إنجاز جديد في هذه النسخة، كأكثر حارس في البطولة حفاظا علي نظافة شباكه لمباراتين على التوالي.

علي لطفي



- عصام الحضري

شارك حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والذي له العديد من الإنجازات على المستوى الفردي والجماعي مع النادي الأهلي في نسختين 2005 و2006 لعب خلالهما 3 لقاءات، واستقبل 3 أهداف.

عصام الحضري مع الأهلي

- شريف اكرامي

حصل حارس النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي على أكبر عدد مشاركات مع المارد الأحمر في مونديال الأندية في 4 لقاءات في نسختي عام 2012 و2013، متساويًا مع أمير عبد الحميد، واستقبل 9 أهداف كأكثر حارس مرمى سكنت شباكه أهداف.

شريف اكرامي

- أمير عبد الحميد

جلس حارس الأهلي أمير عبد الحميد على دكة البدلاء حتي سنحت له الفرصة بعد رحيل عصام الحضري عام 2008، حيث شارك في 4 مباريات في نسخ 2006 و2008 واهتزت شباكه ب6 أهداف.

أمير عبد الحميد

- نادر السيد

شارك في مباراة واحدة في مونديال الأندية نسخة 2005 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس واستقبلت شباكه هدفين خلال المباراة.

نادر السيد

- محمود أبو السعود

كان لهذا الحارس أقل المشاركات في تاريخ حراس مرمى الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية برصيد مباراة واحدة بنسخة 2012 اهتزت شباكه بهدفين في مباراة المارد الأحمر أمام مونتيري المكسيكي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

محمود أبو السعود



وسجل الأهلي أفضل مشاركة لفريق النادي الأهلي في كأس العالم للأندية نسخ 2006 و2020 و2021، بعدما نجح في حصد الميدالية البرونزية، بينما تعتبر أسوأ مشاركة لـلمارد الأحمر خلال مشاركته الأولى في نسخة 2005، حيث تواجد في المركز الأخير وخسر جميع مبارياته أمام منافسيه، ثم نسختي 2008 و2013 على الترتيب، حيث احتل الأهلي المركز السادس، وخسر جميع مبارياته، وكانت أكبر هزائم الفريق خلال هذه البطولة نسخة 2013 أمام مونتيري المكسيكي والتي انتهت بخمسة أهداف مقابل هدف.

الأهلي

حيث نجح الأهلى فى كأس العالم للأندية بحصد الميدالية البرونزية خلال 3 مناسبات، في نسخة 2006 التي احتضنتها اليابان و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات، ويأمل المارد الأحمر في إنجاز جديد يحصده خلال مونديال الأندية الذي ينتظره خلال الأيام المقبلة، رغبة منه في كتابة سطر في تاريخ القلعة الحمراء يذكره الأجيال ليسعد جماهيره بتحقيق انتصارات عديدة داخل هذه البطولة.