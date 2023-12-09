نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يتابع مباراة سارجادا استعدادا للزمالك بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري متابعة مباراة سارجادا الأنجولي والزمالك وذلك استعدادا لمواجهة الفريق الأبيض والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم السبت في بطولة كأس الكونفدرالية.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مرانه اليوم السبت على ملعب ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة الزمالك بالجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري منح لاعبيه راحة لمدة يوم واحد بعد خوض مباراة ودية أمام المرج استعدادا لهذه المباراة.

موعد مباراة المصري والزمالك والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الجيش ببرج العرب مباراة المصري والزمالك والمقرر إقامتها في السابعة مساء يوم الخميس المقبل بفاعليات دوري نايل.

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والزمالك علي قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.

كان المصري قد خاض عصر الخميس الماضي على ستاد الكلية الحربية مباراة ودية جمعته بفريق المرج - أحد أندية الدرجة الثانية بالقاهرة - وهي المباراة التي انتهت بفوز النسور الخضر بتسعة أهداف دون رد بتوقيع الكاميروني فرانك ايتوجا ( هدفين ) وهدف واحد لكل من اسلام عطية، حسين السيد، باهر المحمدي، ميدو جابر ، غيلاس جناوي، محمود حمادة، عمرو سعداوي.

علي ماهر يطالب لاعبي المصري بالتركيز أمام الزمالك

طالب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري من لاعبي الفريق ضرورة التركيز في لقاء الزمالك و

واستغلال الفرص التي ستمنح لهم من أجل التسجيل، وحذر لاعبي الفريق من الاستهتار بالفريق المنافس.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفًا آخر.