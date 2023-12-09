"الونش" يؤازر لاعبي الزمالك من ستاد السلام أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، على التواجد باستاد السلام لمؤازرة الأبيض في مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها في السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

"الونش" يؤازر لاعبي الزمالك من ستاد السلام أمام ساجرادا

وكان "الونش" عاد إلى القاهرة مؤخرًا قادما من الإمارات بعض الخضوع لقياسات طبية تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية الإفريقية

يستعد لاعبي القلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق ساجرادا الأنجولي مساء اليوم السبت، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.