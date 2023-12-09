نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش يسجل.. آينتراخت فرانكفورت يكتسح بايرن ميونخ بخماسية في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت، فوزًا كبيرًا أمام نظيره فريق بايرن ميونخ، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "دوتش بانك بارك"، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الألماني موسم 2023-2024.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم السبت الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثانية والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

أحداث مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني

منعت العارضة فارس شايبي، مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت، من تسجيل الهدف الأول لفريقه، عند الدقيقة الحادية عشر من زمن الشوط الأول من المباراة.

وتمكن الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثانية عشر من زمن الشوط الأول من المباراة، بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء هزت شباك نوير.

وعند الدقيقة 31، أضاف إيريك إيبيمبي الهدف الثاني لفريق آينتراخت فرانكفورت، بعد تمريرة متقنة من زميله أنسجار كناوف.

ونجح هوجو لارسون من تسجيل الهدف الثالث لفريق آينتراخت فرانكفورت في مرمي فريق بايرن ميونخ، من تمريرة عمر مرموش عند الدقيقة 36.

وأحرز جوشوا كيميتش، لاعب فريق بايرن ميونخ، الهدف الأول لفريقه في شباك آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 44، بعد أسيست من ليروي سانيه.

ودون إيريك إيبيمبي على الهدف الرابع في مرمي مانويل نوير، حارس البايرن، في الدقيقة 50، بعد تمريرة حاسمة من زميله فارس شايبي.

وفي الدقيقة 60، سجل أنسجار كناوف الهدف الخامس لفريق آينتراخت فرانكفورت، بعد أسيست من الدولي المصري عمر مرموش.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لـ عمر مرموش عند الدقيقة 67، فيما غادر أرضية المعلب في الدقيقة 82 من عمر المباراة، وحصل على تقييم 8.9.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الألماني

وبهذه النتيجة تجمد رصيد فريق بايرن ميونخ عند النقطة 32 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما ارتفع رصيد فريق آينتراخت فرانكفورت إلى النقطة 21 في المركز السابع.