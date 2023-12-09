عاجل.. تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، التشكيل الرسمي للجانرز، لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة أرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وستنطلق صافرة مباراة أرسنال وأستون فيلا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة أستون فيلا

حراسة المرمى: ديفيد رايا

في الدفاع: زينتشينكو - ويليام ساليبا- جابرييل ماجاليس- بن وايت

في الوسط: ديكلان رايس- كاي هافيرتز- مارتن أوديجارد

وفي الهجوم: جابرييل مارتينيلي- جابرييل خيسوس- بوكايو ساكا.

حيث يتواجد فريق أرسنال، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم؛ كما سيتم بث مباراة أرسنال ضد أستون فيلا عبر قناة beIN Sports 1HD.