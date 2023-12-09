فوز دياموند وأورانج والصيد وهزيمة الإعلاميين بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

وفي مفاجأة من العيار الثقيل فاز فريق الصيد على فريق الاعلاميين بهدف دون رد سجله محمد سمير.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع