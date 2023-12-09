فوز دياموند وأورانج والصيد وهزيمة الإعلاميين بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - فوز دياموند واورانج والصيد وهزيمة الإعلاميين بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث
أسفرت نتائج مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن فوز فريق أورنج على فريق أبوالنمرس بهدفين نظيفين سجلهما
مصطفى شفيق.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل فاز فريق الصيد على فريق الاعلاميين بهدف دون رد سجله محمد سمير.
- حقق فريق دياموند فوزا كبيرا على فريق أسمنت حلوان بسباعية نظيفة انتهى الشوط الأول بتقدم فريق دياموند بخماسية نظيفة سجلها احمد جعفر سوبر هاتريك واضاف عبده جمال الهدف الخامس وفي الشوط الثاني إدراك فريق دياموند هدفين.
- فاز فريق منشيه ناصر علي فريق كاسكادا بهدف دون رد سجله محمد أيمن.
- فوز فريق حلوان العام علي فريق المعادي برباعية مقابل هدفين.
- تعادل فريق بشتيل مع فريق حدائق الاهرام بهدف لمثله.
- تعادل فريق صول مع فريق أطفيح سلبيًا