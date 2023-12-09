نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يتكبد هزيمة قاسية بملعبه أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق بورنموث، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق بورنموث، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل لمصلحة نادي بورنموث اللاعب دومينيك سولانكي في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء، ثم أضاف فيليب بيلينج الهدف الثاني في الدقيقة 68، قبل أن يسجل ماركوس سينسي الهدف الثالث في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد بورنموث عند النقطة 19 يحتل بها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 27 نقطة.