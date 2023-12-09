نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم السبت 9-12-2023 في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدفًا لكل فريق أمام نظيره ريال بيتيس، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب "بينيتو فيامارين"، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024.

أهداف مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني

نجح جود بيلينجهام من تسجيل الهدف الأول للفريق الملكي، عند الدقيقة 53، بعد تمريرة رائعة من دياز استلمها بيلينجهام وسددها أرضية بين قدمي حارس ريال بيتيس إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 66، تمكن أيتور رويبال من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض من تصويبة من خارج منطقة الجزاء، سكنت على يمين حارس الميرنجي إلى داخل الشباك.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق ريال مدريد إلى النقطة 39 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، كما ارتفع رصيد فريق ريال بيتيس إلى النقطة 26 في المركز السابع.