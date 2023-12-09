نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم مباراة أهلي جدة أمام الرائد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل السلبي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل"، وذلك في إطار الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل الأهلي بعد هذا التعادل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في تسع مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ثلاث مباريات، فيما يحتل فريق الرائد المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة تسع مباريات.

أحداث مباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي

سدد فرانك كيسي لاعب الأهلي في الدقيقة 32 تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وأهدر كريم البركاوي لاعب الرائد في الدقيقة 35، فرصة هدف محقق، بعد انطلاقة رائعة من أمير سعيود من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، أنهاها الأخير بتمريرة أرضية إلى زميله البركاوي الخالي تمامًا من الرقابة حيث سدد الكرة بغرابة من على حدود منطقة الـ6 ياردات ولكنها بجوار القائم الأيسر للمرمى.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح الأهلي في الدقيقة 64، نفذها رياض محرز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الحارس عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة 83، نفذ رياض محرز لاعب الأهلي ركلة حرة عن طريق تسديدة قوية ولكنها مرت بشكل قريب أعلى العارضة.