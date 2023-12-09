مرموش يُبدع ويتألق مع آينتراخت فرانكفورت أمام بايرن ميونخ ( أرقام )

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أحمد جودة - القاهرة - قاد عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت، لتحقيق فوزًا رائعًا أمام نظيره فريق بايرن ميونخ، بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "دوتش بانك بارك".

وحل بايرن ميونخ ضيفًا على فرانكفورت في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الألماني موسم 2023-2024.

ونجح الدولي المصري في تسجيل هدفًا رائعًا، فيما قدم تمريرتين حاسمتين خلال المباراة، وبذلك أصبح هداف فريقه في الدوري الألماني برصيد 7 أهداف.

كما أنه هداف فرانكفورت في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الحالي برصيد 4 أهداف.

وسجل عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت 5 أهداف في أول 15 دقيقة هذا الموسم في الدوري الألماني أكثر من أي لاعب آخر.

واستقبل بايرن ميونخ +5 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الألماني للمرة الثانية في آخر 8 مواسم من آينتراخت فرانكفورت 2019 - 2023

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الألماني

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد فريق بايرن ميونخ عند النقطة 32 ليحتل المركز الثاني جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما ارتفع رصيد فريق آينتراخت فرانكفورت إلى النقطة 21 في المركز السابع.