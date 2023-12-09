نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متساويا مع رونالدو.. بيلينجهام يحقق إنجازًا تاريخيًا جديد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق ريال بيتيس بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتمكن النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، من تسجيل هدف الفريق الملكي الوحيد أمام ريال بيتيس، ليحقق إنجاز تاريخي جديد في بطولة الدوري الإسباني.

جود بيلينجهام يحقق رقم تاريخي على غرار كريستيانو رونالدو

وتساوى جود بيلينجهام مع الرقم القياسي الذي حققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد السالق، بعد هدفه اليوم أمام ريال بيتيس حيث يعد هو اللاعب الوحيد للملكي، الذي تمكن من تسجيل 12 هدفًا في أول 14 مباراة خلال بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق ريال مدريد، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره يونيون برلين، يوم 12 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد يواصل صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 39 مباراة، بينما يتواجد فريق ريال بيتيس في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة