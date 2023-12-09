نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواصل التحليق في صدارة المجموعة الثانية بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق ساجرادا الأنجولي، بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

نتيجة وأحداث مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية

بدأت أحداث اللقاء بضغط من جانب لاعبي القلعة البيضاء، في محاولة لإحراز هدف مبكر والسيطرة على مجريات اللقاء.

ونجح أحمد سيد زيزو في إحراز هدف التقدم للفارس الأبيض، في الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول، بعد تسديدة صاروخية زاحفة من خارج منطقة الجزاء لتمر على يمين حارس الفريق الأنجولي لداخل الشباك.

وبهذا الفوز يواصل الفارس التحليق في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن وقوع أبناء ميت عقبة على رأس المجموعة الثانية، رفقه أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

1-الزمالك 9 نقاط.

2- ساجرادا الأنجولي 3 نقاط

3- أبو سليم الليبي 3 نقاط.

4- سوار الغيني 0 نقاط.