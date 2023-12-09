نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عواد: مجلس إدارة الزمالك أعاد لنا الاستقرار.. وحققنا ما نريده هذه الفترة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعرب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بتحقيق الفوز على فريق ساجرادا الأنجولي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وقال عواد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة بي إن سبورت بعد المباراة: "لقد حققنا الهدف الذي لعبنا من أجله، وهو إراحة أنفسنا مبكرا".

وتابع: " كات هدفنا حصد أكبر عدد من النقاط، حتى نلعب بإريحية كبيرة خلال المباريات المقبلة، وهذا ما حققناه".



وأردف: "لقد مررنا بفترة صعبة خلال الفترة الماضية، وأشكر زملائي بالفريق على هذا المجهود الرائع، وسنجهز بقوة للمباريات المقبلة".

وأوضح حارس مرمى القلعة البيضاء: "مجلس إدارة الزمالك نجح في تهيئة الأجواء لنا، لذلك نحقق انتصارات متتالية ".

وحول الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، قال محمد عواد: "الجهاز الفني للفريق يعمل معنا بشكل واقعي، لذلك حققنا ما كنا نريده خلال هذه الفترة ".

ونجح أبناء ميت عقبة في تحقيق الفوز الثالث على التوالي في الكونفدرالية الإفريقية، ليواصل التحليق في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط.