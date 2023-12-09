نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة المثلوثي: هدفنا تصدر المجموعة حتى لا ندخل في حسابات معقدة.. والزمالك يلعب دائما على البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بالفوز على فرغ ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وقال المثلوثي في تصريحات عقب المباراة: "ندرس الفرق المنافسة بصورة جيدة قبل المباريات وهو ما يساعدنا ندافع بشكل جيد في المباريات، ونركز على عدم ارتكاب أخطاء فردية".



وتابع قائلا: "تعلمنا من الأخطاء السابقة، والأهم هو حصد النقاط مبكرًا حتى لا ندخل في حسابات معقدة، وهدفنا تصدر المجموعة لأن الزمالك دائمًا يلعب على البطولات وهذه مكانته الطبيعية".



وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.



ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

1-الزمالك 9 نقاط.

2- ساجرادا الأنجولي 3 نقاط

3- أبو سليم الليبي 3 نقاط.

4- سوار الغيني 0 نقاط.