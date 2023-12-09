عاجل.. معتمد جمال يكشف موقفه من عودة ثلاثي الفريق للمشاركة مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر تطورات حالة المصابين بالفريق، بالإضافة إلى موقفه من عودة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للمشاركة مع الأبيض في المباريات المقبلة بعد انتهاء فترة الإيقاف.



وقال المدير الفني للزمالك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية: " محمود حمدي الونش سيبدأ التدريب مع الفريق يوم الإثنين المقبل ولكن بهدوء دون احتكاكات للحصول على إحساس الملعب، قبل أن يشارك في التقسيمة".



وتابع: " سيتم تجهيز الونش عن طريق المشاركة في التدريبات، ثم الدفع به في المباريات الودية، قبل مشاركته في المباريات الرسمية ".



وأوضح أن مصطفى شلبي لاعب الفريق يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للعودة للتدريبات بعد نحو 3 أسابيع.



وفيما يخص موقف الثلاثي " أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي" قال:" إيقاف اللاعبين انتهى وسأتواصل مع الإدارة من أجل حسم موقفهم من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة".



وكان مجلس إدارة الزمالك قد أعلن خلال الفترة الماضية، عن إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لمدة شهر، بعد ثبوت خروجهم من معسكر الفريق قبل مواجهة زد بالدوري العام دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.



بالإضافة إلى خصم 25% من إجمالي عقد أحمد فتوح، و20% من إجمالي عقد الحارس محمد صبحي، وخصم 15% من إجمالي عقد مصطفى الزناري وفقا للوائح الفيفا.



وبدأ إيقاف الثلاثي فتوح وصبحي والزناري منذ يوم 7 من شهر نوفمبر الماضي، وانتهت مدة الإيقاف يوم 7 ديسمبر الجاري.



وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وبهذا الفوز رفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة الثانية