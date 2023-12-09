بورنموث يهزم مانشستر يونايتد بثلاثية
تعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة ثقيلة بنتيجة 3-0 على يد بورنموث، في ملعبه أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت.
وافتتح دومينيك سولانكي ثلاثية بورنموث في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضع البديل فيليب بيلينج الهدف الثاني في الدقيقة 68، وبعدها بخمس دقائق سجل ماركوس سينيسي الهدف الثالث بالدقيقة 73 من زمن المباراة.
جاءت النتيجة مغايرة لمجريات اللعب، حيث استحوذ لاعبو مانشستر يونايتد على الكرة بنسبة 69%، وهاجموا بورنموث 20 مرة، من بينهم 3 تسديدات فقط على المرمى.
وقفز بورنموث إلى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، ليبتعد عن منطقة الهبوط التي حاصرته خلال الأسابيع الماضية، فيما توقف مانشستر يونايتد بالمركز السادس برصيد 27 نقطة، انتظاراً لما تسفر عنه باقي مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورنموث يهزم مانشستر يونايتد بثلاثية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.