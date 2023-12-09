نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. إبراهيم سعيد وحسام حسن يهاجمان كولر وبركات يدافع عنه.. أحمد عادل: علي معلول انتهى دوره في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم السبت 9 ديسمبر 2023.

إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل مثيرة عن غضب في الأهلي بسبب كولر

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن وجود غضب داخل النادي الأهلي بسبب تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "مسؤولو النادي الأهلي يرى أن هذا الموسم مارسيل كولر المدير الفني يقوم بفرض حجج كثيرة على مستوي الفريق والتراجع في كل البطولات المشارك بها".

وأوضح: "لذلك يوجد غضب من مجلس إدارة النادي الأهلي تجاه كولر، وترى الإدارة أن هناك أكثر من جلسة تمت مع المدرب السويسري وأنه لم يتم عقد جلسات فردية معه سوى لمعرفة إحتياجاته فقط".

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حسام حسن يوجه رسائل نارية تجاه كولر

حسام حسن، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، تحدث عن تعثر الفريق الأحمر في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

وأعرب عن تأثر جماهير الأهلي بالتعادل، مشيرًا إلى أنهم غير معتادين على النتائج السلبية في وقت قصير.

ورأى أن المجموعة في متناول الأهلي، لكنه شدد على أنه يجب احترام شباب بلوزداد، مشيرًا إلى أن الأهلي لديه حظوظ أفضل باعتباره بطل إفريقيا.

وأشار حسام إلى وجود خطأ في أداء الأهلي في مباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى وجود تخوف وانخفاض في الثقة بقدرة الأهلي على تحقيق الانتصار. وعزا ذلك إلى عدم تركيز المدير الفني وأثر ذلك على أداء اللاعبين.

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مختار مختار: لا يوجد مبرر لضعف الأهلي البدني

علق مختار مختار نجم الأهلي السابق على تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

قال مختار مختار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي قدم شوطا أول رائعا أمام شباب بلوزداد ولكن كان ينقصنا التهديف"

وأضاف: "آخر ماتش الأهلي خاضه من أسبوع، يبقى ايه السبب في إن الأهلي ضعيف بدنيا؟"

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نجم الأهلي السابق يدافع عن كولر: يرتكب أخطاء ولكن

يرى محمد بركات أن الهجوم على السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يكون أحيانا (غير مُبرر).

وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كولر يرتكب أخطاء نعم يرتكب، ولكن أحيانا يكون الهجوم عليه غير مبرر، الأمور لا تسير بشكل جيد باستمرار".

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بركات يعلق على تعثر الأندية المشاركة في المونديال

علق محمد بركات، لاعب الأهلي السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي، عن تعثر الأندية المشاركة في بطولة مونديال العالم للأندية 2023، والذي يقام في السعودية.

وجاء تصريح بركات عبر برنامج الريمونتادا والذي يذاع عبر قناة المحور، معلقا على النتائج السلبية التي طالت أندية المشاركة في البطولة.

قال بركات: "مانشستر سيتي لم يحقق أي انتصار خلال الجولات الأربعة الماضية".

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إبراهيم سعيد: الزمالك يشارك فى كأس الرابطة بالشباب

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن الزمالك قرر خوض بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة، المتزامنة مع معسكر الفريق في الإمارات.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "مصدر بالزمالك أكد أن الإدارة قررت المشاركة في بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة".

وأوضح إبراهيم سعيد: "الزمالك قرر خوض البطولة بشكل طبيعي بالعناصر الشابة الموجودة في صفوف الفريق والناشئين".

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أحمد عادل: علي معلول انتهى دوره في الأهلي

قال أحمد عادل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن علي معلول انتهى دوره مع المارد الأحمر ولا بد من وجود بديل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أحمد عادل في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”: "للأسف علي معلول أصبح دوره مع النادي الأهلي صعب يستمر، لأنه أفتقد الحلول الهجومية بجانب التركيز الدفاعي، لأنه بدنيًا الأمر أصبح صعب".

وأضاف: "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للأسف فاقد التركيز، ويبحث فقط عن الردود على الجماهير حول اللاعبين".