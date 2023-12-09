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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على حصاد الثامنة بالمجموعة 4 بالقسم الثالث

اختتمت مباريات الجولة الثامنة بدورى القسم الثالث بالمجموعة الرابعة والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف، والتى حملت العديد من المشاهد والنتائج والارقام الهامة.



توت عنخ امون حافظ على صدارة المجموعة الرابعة ونجح فى توسيع الفارق لثمانى نقاط بينه وبين بنى سويف وسنورس، فيما واصل مطرطارس صيامه عن إحراز انتصار بالمسابقة حتى الآن.

وشهدت مباريات الجولة إحراز 16 هدف خلال 5 مباريات، فيما انتهت 3 مباريات منها بالفوز ومباراتين حسمهما التعادل السلبي والإيجابي بجولة أقيمت مبارياتها على يومان.



حيث سقط نادى مطرطارس فى الخسارة برباعية نظيفة أمام نظيره مركز شباب سمسطا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب سنورس، ليتوقف رصيد مطرطارس عند نقطة وحيدة بالمركز العاشر والاخير فيما ارتفع رصيد سمسطا للنقطة 13 بالمركز الخامس.

وحقق نادى توت عنخ امون فوزا هاما بنتيجة 3/1 على نظيره نادى بنى سويف بالمباراة التى جمعت بينهما بملعب الآسيوطى، ليرتفع رصيد توت عنخ امون للنقطة 24 بالمركز الأول فيما توقف رصيد بنى سويف عند 16 نقطة بالمركز الثاني.

حيث تعادل سلبيا مركز شباب ابشواى أمام ضيفه وشقيقه مركز شباب اطسا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب

مركز شباب الفيوم، ليرتفع رصيد ابشواى للنقطة 14 بالمركز الرابع فيما ارتفع رصيد اطسا للنقطة 5 بالمركز التاسع.

وتعادل نادى ابو كساة أمام ضيفه مركز شباب سنورس بنتيجة 2/2، ليرتفع رصيد ابو كساة للنقطة 6 بالمركز الثامن فيما ارتفع رصيد مركز شباب سنورس للنقطة 16 بالمركز الثالث.



وسقط مركز شباب الفيوم فى فخ الخسارة بنتيجة 3/1 بملعبه أمام شقيقه نادى اهلى الغرق، ليتوقف رصيد مركز شباب الفيوم عند 7 نقاط بالمركز السابع فيما ارتفع رصيد اهلى الغرق للنقطة 11 بالمركز السادس.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - توت عنخ امون 24 نقطة.

2 - بنى سويف 16 نقطة.

3 - سنورس 16 نقطة.

4 - ابشواى 14 نقطة.

5 - سمسطا 13 نقطة.

6 - اهلى الغرق 11 نقطة.

7 - مركز شباب الفيوم 7 نقاط.

8 - ابو كساة 6 نقاط.

9 - اطسا 5 نقاط .

10 -- مطرطارس نقطة.