نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الخميسي لـ "دوت الخليج الرياضي": حضرت مباراة ساجرادا دعمًا لزوجي والزمالك وأتوقع حصد جميع الألقاب هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضرت الفنانة لقاء الخميسي زوجة محمد عبد المنصف مدرب حراس الزمالك مباراة الفريق الأبيض وساجرادا ضمن إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تصريحات لقاء الخميسي

وقالت لقاء الخميسي في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي": "حضرت مباراة الزمالك وساجرادا لدعم زوجي محمد عبد المنصف وفريق الزمالك".

وتابعت زوجة محمد عبد المنصف: "الزمالك قدم مباراة جيدة أمام ساجرادا. الفريق يسير بشكل رائع مع معتمد جمال في البطولات المحلية والقارية".

ووجهت لقاء الخميسي رسالة لزوجها محمد عبد المنصف بالقول: "أقول له الزمالك سيكون دائما منصور وموفق. بإذن الله ستحقق كل ما تتمناه مع الفريق خلال الفترة المقبلة والفريق سيكون في القمة كما المعتاد".

وأتمت لقاء الخميسي تصريحاتها بالقول: "أتوقع فوز الزمالك بالدوري وكأس مصر وكذلك بطولة كأس الكونفدرالية لأجل الكيان وزوجي (أوسا)".

وفي سياق متصل حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال فورا صعبا على ضيفه ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية: